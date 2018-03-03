В Польше начал действовать скандальный закон о нацпамяти: первый иск уже в суде

Общественная организация "Польская лига против клеветы" в пятницу, 2 марта подала в суд на аргентинское издание Pagina 12, обвинив его в нарушении закона об Институте нацпамяти, сообщает Radio Poland.

Приближенная к польскому правительству общественная организация "Польская лига против клеветы" обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в "действиях, направленных во вред польской нации и хорошей репутации польских солдат".

В организации заявили, что аргентинская газета использовала фото 1950-х годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабном.

В 1941 году группа польского населения в селе Едвабном учинила погром и убила не менее 300 евреев во время немецкой оккупации.

Напомним, в четверг, 1 марта, вступил в силу закон об институте национальной памяти, которым, в частности, вводится уголовная ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов" и обвинения поляков в причастности к преступлениям Третьего рейха.

В ночь на 1 февраля Сенат Польши 57 голосами принял без поправок скандальный закон об институте национальной памяти. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон.

Однако после этого он оспорил некоторые положения этого закона в Конституционном суде.

Сайт "Сегодня" публиковал материал, в котором объясняется суть нового скандального польского закона. Документ позволит сажать в тюрьму за отрицание преступлений украинских националистов, а также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.