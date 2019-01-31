Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста
Злоумышленник готовил публикации антиукраинского характера, которые унижают национальные чувства украинцев
Во Львове будут судить бывшего работника органов внутренних дел. Как оказалось, 57-летний подозреваемый в 2014-2016 годах выполнял заказы информационных агентств, действующих на территории Российской Федерации.
Злоумышленник, позиционировал себя украинским журналистом, однако готовил статьи антиукраинского характера, которые унижают национальные чувства и права украинцев
"Подозреваемый через средства массовой информации публично распространял взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа и направлено на разжигание национальной вражды и ненависти между украинским и другими сообществами (на почве национальной принадлежности, политических и идеолог них убеждений)", – сообщают в УСБУ Львовской области.
Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Сиховский районный суда Львова для рассмотрения по существу.
Напомним, недавно во Львове сотрудники СБУ разоблачили администратора антиукраинских групп в соцсетях. В поддержке сепаратизма подозревают солиста Львовской национальной оперы и балета. Во время санкционированного обыска по месту жительства пропагандиста, правоохранители обнаружили технику и носители информации, которые будут переданы на экспертизу.
Как уже сообщалось, в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов.
РанееСБУ задержала шпиона "ДНР" в Мариуполе.
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