Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста

Злоумышленник готовил публикации антиукраинского характера, которые унижают национальные чувства украинцев

Фото: СБУ

Во Львове будут судить псевдоукраинского журналиста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2e7/e7f/5c52e7e7f0cff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2e7/e7f/5c52e7e7f0cff.jpg 2019-01-31T14:22:00+02:00 Запад Злоумышленник готовил публикации антиукраинского характера, которые унижают национальные чувства украинцев

Во Львове будут судить бывшего работника органов внутренних дел. Как оказалось, 57-летний подозреваемый в 2014-2016 годах выполнял заказы информационных агентств, действующих на территории Российской Федерации.

Злоумышленник, позиционировал себя украинским журналистом, однако готовил статьи антиукраинского характера, которые унижают национальные чувства и права украинцев

"Подозреваемый через средства массовой информации публично распространял взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа и направлено на разжигание национальной вражды и ненависти между украинским и другими сообществами (на почве национальной принадлежности, политических и идеолог них убеждений)", – сообщают в УСБУ Львовской области.



Обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Сиховский районный суда Львова для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно во Львове сотрудники СБУ разоблачили администратора антиукраинских групп в соцсетях. В поддержке сепаратизма подозревают солиста Львовской национальной оперы и балета. Во время санкционированного обыска по месту жительства пропагандиста, правоохранители обнаружили технику и носители информации, которые будут переданы на экспертизу.

Как уже сообщалось, в СБУ назвали количество пойманных в 2018 году шпионов и террористов.

РанееСБУ задержала шпиона "ДНР" в Мариуполе.

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