Во Львове четверо детей из соседней области отравились газом

Сегодня, 13:48

Всех пострадавших госпитализировали в больницу

В квартире была газовая плита. Фото: telegraf.com.ua
В квартире была газовая плита. Фото: telegraf.com.ua

Во Львове, в квартире по ул. Вичевая, отравились природным газом пять человек. Все пострадавшие – жители города Берегово Закарпатской области. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА. ЧП произошло 23 марта, около 01.30 ночи. Пострадавших госпитализировали в Львовскую областную детскую клиническую больницу, в состоянии средней степени тяжести.

"Среди пострадавших – полуторагодовалый младенец,  3-летний малыш, двое подростков, в возрасте  16 и 17 лет, и один 20-летний взрослый", – говорится в сообщении.

С  двух часов ночь в "злосчастную" квартиру, оборудованную газовой плитой,  прекратили  подачу газа. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно  мы писали, что Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Также под Черниговом угарным газом отравилась целая семья: 16-летняя девушка скончалась, еще два человека попали в больницу.

Ранее  в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.

А на Донбассе произошло массовое отравление газом. В результате инцидента пострадали 13 человек.
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Источник:

"Сегодня"

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