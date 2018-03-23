Во Львове четверо детей из соседней области отравились газом

Во Львове, в квартире по ул. Вичевая, отравились природным газом пять человек. Все пострадавшие – жители города Берегово Закарпатской области. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА. ЧП произошло 23 марта, около 01.30 ночи. Пострадавших госпитализировали в Львовскую областную детскую клиническую больницу, в состоянии средней степени тяжести.

"Среди пострадавших – полуторагодовалый младенец, 3-летний малыш, двое подростков, в возрасте 16 и 17 лет, и один 20-летний взрослый", – говорится в сообщении.

С двух часов ночь в "злосчастную" квартиру, оборудованную газовой плитой, прекратили подачу газа. Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно мы писали, что Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Также под Черниговом угарным газом отравилась целая семья: 16-летняя девушка скончалась, еще два человека попали в больницу.

Ранее в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.

А на Донбассе произошло массовое отравление газом. В результате инцидента пострадали 13 человек.