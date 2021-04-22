Во Львове декоммунизируют монумент Славы: что будет вместо него (видео)

Два года назад с советского постамента сняли аварийную 30-метровую стелу, а сейчас оттуда забирают фигуры советских воинов

Во Львове демонтируют монумент Славы, который будет перевезен в музей Истории террора. А на его месте планируют обустроить общественное пространство и установить памятник украинским воинам.

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Два года назад с советского постамента сняли аварийную 30-метровую стелу, а сейчас забирают оттуда фигуры советских воинов и "родины матери", которые отправят в музей.

"Архитектурный конкурс должен дать ответ, как будет обустроено там общественное пространство с точки зрения той большой чести, которую должны отдавать защитникам Украины, которые сегодня защищают наше государство", – сказал заместитель львовского городского головы Андрей Москаленко.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", депутат из Одессы предложила установить памятник "Беркуту" и сразу же попала в черный список "Миротворца".

Ранее в харьковской мэрии сбросили на пол Ленина. Барельеф сняли прямо со стены. Активист пригрозил его разбить в следующий раз.

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