Українська
$ 28,06
33,7
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове декоммунизируют монумент Славы: что будет вместо него (видео)

22 апреля, 11:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Два года назад с советского постамента сняли аварийную 30-метровую стелу, а сейчас оттуда забирают фигуры советских воинов

Во Львове демонтируют монумент Славы, который будет перевезен в музей Истории террора. А на его месте планируют обустроить общественное пространство и установить памятник украинским воинам.

Реклама

Два года назад с советского постамента сняли аварийную 30-метровую стелу, а сейчас забирают оттуда фигуры советских воинов и "родины матери", которые отправят в музей.

"Архитектурный конкурс должен дать ответ, как будет обустроено там общественное пространство с точки зрения той большой чести, которую должны отдавать защитникам Украины, которые сегодня защищают наше государство", – сказал заместитель львовского городского головы Андрей Москаленко.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", депутат из Одессы предложила установить памятник "Беркуту" и сразу же попала в черный список "Миротворца".

Ранее в харьковской мэрии сбросили на пол Ленина. Барельеф сняли прямо со стены. Активист пригрозил его разбить в следующий раз.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов памятник монумент декоммунизация

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)
На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)Запад
Львов первый в Украине продал мусор: за сколько отдали (фото, видео)
Львов первый в Украине продал мусор: за сколько отдали (фото, видео)Запад
Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из Буковины
Встретил любимую на фронте: что известно о погибших военных из БуковиныЗапад
Языковой скандал в детсаду на Закарпатье: для проверки создали спецкомиссию
Языковой скандал в детсаду на Закарпатье: для проверки создали спецкомиссиюЗапад
Почти 1800 в одной области: где в Украине сделали больше всего прививок от COVID-19
Почти 1800 в одной области: где в Украине сделали больше всего прививок от COVID-19Украина
Альтернатива трассе Киев – Чоп: на Закарпатье началась
Альтернатива трассе Киев – Чоп: на Закарпатье началась "Большая стройка" важной дорогиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять