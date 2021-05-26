Во Львове вакцинировать украинцев планируют прямо на стадионе

Председатель Львовской ОГА считает, что открытие специального центра позволит делать прививки от COVID-19 как можно большему количеству взрослого населения

На футбольном стадионе "Арена Львов" планируют открыть центр вакцинации населения. Он больше всего соответствует рекомендациям министерства.

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Об этом сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на своей странице в Facebook по результатам совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

"Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе Арена Львов. Этот объект больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров", – написал Козицкий.

Председатель Львовской ОГА считает, что открытие такого центра ускорит процесс вакцинации.

По его словам, сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Ведь к процессу вакцинации будут привлекать не только медиков, но и волонтеров и студентов медицинских учреждений.

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Также надо выбрать тип центра вакцинации, чтобы знать, скольких людей за день он обеспечит вакциной.

На рассмотрении в ОГА сейчас и вопрос материального обеспечения центров холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным сообщением с электронными сетями, охраной во время и после работы.

"Проблемным вопросом остается расположение стадиона, объект есть вне города, в связи с этим подъезд может быть затруднен. Именно поэтому будем рассматривать альтернативные варианты размещения центров вакцинации, чтобы приблизить их ко Львову и обеспечить беспрепятственный подъезд населения из окрестностей города или области", – отметил Козицкий.

Напомним, в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.

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