Во Львове ищут взрывчатку в одном из торговых центров

Полиция Львова проверяет один из торговых центров на наличие взрывного устройства после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Facebook.

"Сегодня, 2 сентября, около 17:00 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что торгово-развлекательный центр на улице Под Дубом во Львове заминирован. На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители эвакуировали людей и обследуют помещения здания и прилегающую территорию.

В настоящее время устанавливается личность анонима.

Напомним, в начале года в Киеве из-за неизвестного "минера" из суда эвакуировали 200 человек.

Ранее в Киеве суд вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать помещение акционерного общества. Подсудимому назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год. Происшествие случилось в марте 2018 года. В офис предприятия зашел мужчина с подозрительным устройством в руках. Он угрожал взорвать здание и приказал работникам покинуть помещение.

Также мы писали о похожем случае: в столице поймали "минера" Конституционного суда. 39-летний безработный якобы заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

Ранее в Киеве шестиклассники в шутку "заминировали" школу.