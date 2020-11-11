Во Львове из-за карантина протестуют сотни людей: что требуют (фото и видео)

Во Львове сегодня, 11 ноября, местные жители присоединись к всеукраинской акции протестов против карантина выходного дня.
Об этом сообщает Zaxid.net.
На ул. Винниченко под зданием Львовской облгосадминистрации на митинг собрались рестораторы, представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер Львова и области.
Отмечается, что под стенами ОГА собрались более полутысячи участников.
Участники акции выдвинули такие требования:
- отмена всех ограничений работы ресторанов и введения карантина выходного дня;
- мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов;
- отмена местных и государственных налогов и сборов на время действия карантина;
- денежная компенсация каждому работнику и бизнесу, который потерял доход за время карантина;
- отмена требования работать в перчатках, "адекватные европейские санитарные нормы";
- уменьшение ставки НДС до 7%;
- не повышать тарифы на электроэнергию;
- доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;
- согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.
Напомним, ранее мы показывали, как прошли акции протестов в еще пяти городах Украины: Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.
Также "Сегодня" писали, как проходит акция протеста рестораторов в Харькове.
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