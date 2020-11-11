Во Львове из-за карантина протестуют сотни людей: что требуют (фото и видео)

Под зданием ОГА собрались не только рестораторы

Во Львове сегодня, 11 ноября, местные жители присоединись к всеукраинской акции протестов против карантина выходного дня.

Реклама

Об этом сообщает Zaxid.net.

На ул. Винниченко под зданием Львовской облгосадминистрации на митинг собрались рестораторы, представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер Львова и области.

Реклама

Отмечается, что под стенами ОГА собрались более полутысячи участников.

В тренде На Донбассе не утихают обстрелы: ранен украинский военнослужащий

Участники акции выдвинули такие требования:

отмена всех ограничений работы ресторанов и введения карантина выходного дня;

работы ресторанов и введения карантина выходного дня; мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов;

и отмены незаконных протоколов; отмена местных и государственных налогов и сборов на время действия карантина;

и сборов на время действия карантина; денежная компенсация каждому работнику и бизнесу , который потерял доход за время карантина;

, который потерял доход за время карантина; отмена требования работать в перчатках, "адекватные европейские санитарные нормы" ;

; уменьшение ставки НДС до 7%;

не повышать тарифы на электроэнергию;

на электроэнергию; доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;

малого ресторанного бизнеса; согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

Напомним, ранее мы показывали, как прошли акции протестов в еще пяти городах Украины: Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Также "Сегодня" писали, как проходит акция протеста рестораторов в Харькове.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама