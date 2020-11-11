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Во Львове из-за карантина протестуют сотни людей: что требуют (фото и видео)

11 ноября, 13:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Под зданием ОГА собрались не только рестораторы

Во Львове сегодня, 11 ноября, местные жители присоединись к всеукраинской акции протестов против карантина выходного дня.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

На ул. Винниченко под зданием Львовской облгосадминистрации на митинг собрались рестораторы, представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер Львова и области.

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Отмечается, что под стенами ОГА собрались более полутысячи участников.

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Участники акции выдвинули такие требования:

  • отмена всех ограничений работы ресторанов и введения карантина выходного дня;
  • мораторий на проверки и отмены незаконных протоколов;
  • отмена местных и государственных налогов и сборов на время действия карантина;
  • денежная компенсация каждому работнику и бизнесу, который потерял доход за время карантина;
  • отмена требования работать в перчатках, "адекватные европейские санитарные нормы";
  • уменьшение ставки НДС до 7%;
  • не повышать тарифы на электроэнергию;
  • доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса;
  • согласовывать будущие ограничения с отраслевыми объединениями.

Напомним, ранее мы показывали, как прошли акции протестов в еще пяти городах Украины: Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Также "Сегодня" писали, как проходит акция протеста рестораторов в Харькове.

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Львов карантин протест
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