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Во Львове коронавирус нашли у двух водителей автобусов

31 марта, 19:41

Сергей Пономаренко

Мужчины работали на городских маршрутах, транспорт отправлен на дезинфекцию

Во Львове, где уже нашли коронавирус у водителя трамвая, теперь инфекцию COVID-19 обнаружили у двух водителей автобусов. Эти автобусы работали на городских маршрутах. Инфицированные – мужчины 30 и 44 лет. Их изолировали. Экспресс-тесты показали положительный результат. У обоих взяли анализы и отправили на лабораторное тестирование.

Автобусы будут продезинфицированы.

"Люди фактически полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию. И дальше будем проводить экспресс-тестирование, потому что нам важно отсечь тех людей, которые могут заразить других. У меня единственная просьба, я взываю к львовянам – будьте дома, следуйте строгому карантину, потому что ничего нет более ценного, чем здоровье", – заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Стало известно, что у женщины, работавшей водителем трамвая, коронавирус был обнаружен именно благодаря тестированию, ведь симптомов болезни у нее не было.

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С понедельника во Львове тестируют всех водителей общественного транспорта и социальных работников. Проверяют по всей области и тех, кто вернулся из стран, где наблюдают массовое распространение вируса.

Ранее мы сообщали о том, что во Львове коронавирусной инфекцией заразилась целая семья – отец, мать и их 14-летний сын. Как выяснилось, семья вернулась из Австрии, а когда у них появились симптомы, они обратились к медикам и вскоре их диагноз подтвердился.

25 марта решением Кабмина по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации.

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Источник: Сегодня

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