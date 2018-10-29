Во Львове нетрезвая женщина посадила троих детей в багажник

Во Львове женщина-водитель посадила троих детей в багажник, поскольку все места в салоне были заняты пьяными взрослыми, которые возвращались со школьной дискотеки.

Необычный "груз" заметили полицейские, которые патрулировали улицу – им на глаза попались детские лица, выглядывавшие из багажного окна минивэна. Водителя остановили и выяснили, что в багажник она посадила двух мальчиков и девочку в возрасте около десяти лет.

"Нам очень близко, и мы больше так не будем. – Куда вы едете? Мы едем со школьной дискотеки. – Я понимаю, возьмите такси, вы ставите под угрозу жизнь и здоровье своих детей. Это очень опасно, не выдержите дистанцию – и будет катастрофа", – объяснили копы женщине за рулем.

Как выяснилось, в салоне машины все места были заняты родителями, а детям пришлось довольствоваться багажником.

"Дети себе сидели на коленях, или как им удобно. Однако данное багажное отделение не предназначено для перевозки пассажиров, поскольку там нет сидений, которые могли бы обеспечить безопасность детей", – подчеркнул Марьян Шпитак, спикер патрульной полиции Львовской области.

Между тем от всех взрослых в этой компании шел запах алкоголя, а потому патрульные предложили женщине за рулем пройти алкотест, а позже за управление автомобилем в нетрезвом состоянии на нее составили протокол. Относительно перевозки детей в багажниках – копы обошлись профилактическим разговором.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как львовский водитель устроил настоящий "цирк" на дороге – после остановки копами за нарушение правил, он выхватил у одного из них свое удостоверение, и сделал вид, что пытается его съесть, и при этом укусил полицейского.

Также мы писали о том, как на Закарпатье глава Перечинской районной госадминистрации на Закарпатье совершил ДТП со смертельным исходом. Как выяснилось, он был за рулем в нетрезвом состоянии.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы называли украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.