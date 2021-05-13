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Во Львове новорожденная девочка победила коронавирус

13 мая, 15:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Самую маленькую пациентку с COVID-19 выписали из реанимации – как себя чувствует малышка

Во Львове новорожденную девочку Злату вылечили от коронавируса и выписали из реанимации. Сейчас она с мамой в обычной палате в педиатрическом отделении.

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Об этом сообщили в пресс-службе областной детской клинической больницы.

"У нашей Златочки, самой маленькой пациентки с COVID-19, за которую вы все болели, действительно доброе утро – ее выписали из реанимации новорожденных! Да, это та кроха, которую недавно крестили в реанимации и просили у Бога ангелочка для нашей малышки. Девочка наконец с мамой в обычной палате в педиатрии, "корона" уже позади и сейчас врачи помогают ей не отставать в развитии от сверстников", – рассказали в больнице.

Медики говорят, что ребенок еще ослаблен из-за перенесенного COVID-19 и бактериального сепсиса. Поэтому лечение девочки еще продолжается.

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"У нее нет неврологического дефицита, как это бывает с такими детьми. Златочке еще трудно самой сосать, поэтому мы ей помогаем. Но она у нас молодец – немножко ест сама, немножко с нашей помощью, но не теряет боевого духа. Еще надо немного усилий, чтобы девочка догнала своих сверстников в весе и выпишем малышку домой насовсем", – рассказали в медучреждении.

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Ранее мы сообщали, что в реанимации Черновцов спасают младенца с подозрением на COVID-19.

Также новости "Сегодня" писали, почему дети стали чаще болеть и как их лечат от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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