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Во Львове певец на репетиции вытащил из воды утопающего

25 августа, 18:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Несмотря на усилия Назара Савко, мужчина умер в больнице

Во Львове певец Назар Савко, который готовился к концерту ко Дню Независимости, вытащил из воды утопающего.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, инцидент произошел в водоеме парка "Прогулка".

В тот момент шла репетиция концерта певца. Заметив, что мужчина ушел под воду, Савко и его звукорежиссер кинулись спасать утопающего и вытащили его из воды, после этого начали оказывать ему первую помощь.

Пострадавшего, который оставался без сознания, доставили в больницу. Врачи не смогли спасти его жизнь – 35-летний мужчина скончался.

Позже сам певец рассказал об обстоятельствах трагедии.

"Собралась публика, дети готовились к концерту. На озере сделали плавающую сцену, на ней должен был выступать … и я. Я хотел сделать репетицию, ко мне подбежал мой звукорежиссер Олег Ярема, сообщил, что мужчина утонул. Удивило, что никто не паникует и не кричит, не бросается в воду. Мы с ним разделись и нырнули", - объяснил Савко, сообщает Zaxid.net.

Он добавил, что по пузырям на воде сориентировался, куда нужно нырять, но не смог найти утопающего с первого раза. В том месте глубина воды достигала двух с половиной метров. Мужчина лежал на дне.

"Мы его вытащили, начали реанимировать. Переворачивали, делали искусственное дыхание, массаж сердца. Нам удалось его откачать, он начал выплевывать воду, появился пульс. От него сильно пахло алкоголем. Скорая прибыла очень быстро, где-то минуты за три", — вспомнил Савко.

Певец удивился, что, несмотря на большое количество людей в парке, никто не бросился на помощь. Друзья утонувшего, с которыми он отдыхал, были очень пьяными и даже не пытались спасти его.

Напомним, в прошлом году спасатели устраивали рейды по отечественным пляжам. О том, как это было, узнайте из нашего сюжета:

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Львов концерт День Независимости певец репетиция Назар Савко

Источник: Сегодня

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