Во Львове подрались водители пригородных автобусов. Что не поделили маршрутчики

Из-за конфликта водителей пассажиры маршрутки чуть не попали в аварию – подробности происшествия

Во Львове подрались водители автобусов маршрута №184 . Фото: Varta1

Во Львове на улице Гетьмана Мазепы сегодня утром, 20 мая, подрались два водителя, которые работали на одном маршруте №184. Выяснилось, что они не поделили между собой пассажиров.

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Об этом сообщает ZAXID.NET.

Как все произошло

Очевидец события рассказала, что автобус одного водителя начал обгонять и подрезать другого.

"Водитель моей маршрутки остановился, тот, соответственно, тоже. Подойдя к нашей маршрутке, он открыл дверь водителя и начал его бить и сразу забрал ключи. Маршрутка начала просто катиться, водитель быстро среагировал и пытался остановить транспорт", – сказала пассажирка одной из маршруток.

Водитель, которого избили, выбежал за ключами, однако его коллега уже уехал. Пострадавший вызвал на место происшествия полицию.

Что говорят в полиции

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Представитель патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий рассказала, что правоохранители поехали за водителем, который забрал ключи, в направлении Рудного. После этого полицейские вместе с ним вернулись на место инцидента. Обоих водителей доставили в Шевченковский отдел полиции. Однако там пострадавший передумал писать заявление на своего нападающего.

Как наказали водителей

Пригородный маршрут №184 сообщением Рудное – улица Щурата обслуживает перевозчик "Успех БМ". Директор управления транспорта ЛОГА Степан Рудницкий рассказал, что уже разговаривал с руководством компании. Сейчас перевозчик выясняет все обстоятельства происшествия.

"На маршруте задействованы 14 автобусов, которые курсируют по достаточно плотному графику. Очевидно, они попали в пробку и сместился график движения. Перевозчик отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств", – добавил Рудницкий.

По словам чиновника, мужчин привлекут к дисциплинарной ответственности. Им могут выписать выговор или уволить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

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Также напомним, в столице водитель маршрутки подрался с копами.