Во Львове подростки обстреляли жилой дом

Полицейские задержали двух парней возрастом 14 и 15 лет

Во Львове двое подростков обстреляли окна многоэтажного жилого дома на улице Владимира Великого. Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 1 декабря.

"Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги", – говорится в сообщении.

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Полицейские обследовали заброшенное здание и обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, они ответили, что решили пострелять по бутылкам.

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У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик Терен-4. На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.

Ранее в Одессе молодой человек устроил стрельбу по школе – прямо во время уроков он произвел выстрелы из пневматического пистолета по окнам. В этот момент на занятиях было более сотни детей. К счастью, обошлось без пострадавших, а стрелка задержали. Оказалось, он был пьяным. Было начато уголовное производство по статье "мелкое хулиганство" и "пьянство в общественных местах", документы переданы в суд.

А на улице Митрополита Липковского киевлянин открыл стрельбу по окнам квартир. К счастью, люди не пострадали.

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