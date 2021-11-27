Во Львове продлили локдаун

Продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря

Некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. Коллаж "Сегодня"

Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.

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"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", – написал он.

При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений.

В частности:

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спорткомплекс "Евроспорт",

Eros show bar (площадь Рынок, 11),

"Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),

"Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),

кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

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