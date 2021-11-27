Во Львове продлили локдаун

Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook.
Подробности
"Завершили только заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Главные решения: продолжены действующие карантинные ограничения до 13 декабря (605 больных ковид находится в городских медицинских учреждениях, Львов находится в "красной зоне")", – написал он.
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При этом заммэра Львова добавил, что некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений.
В частности:
- спорткомплекс "Евроспорт",
- Eros show bar (площадь Рынок, 11),
- "Custom lounge bar" (Братьев Рогатинцев, 37),
- "Pulse Lounge bar&Karaoke" (Братьев Рогатинцев, 18),
- кинотеатр "Multiplex" в ТРЦ Victoria Gardens.
Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?
Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:
- Луганская,
- Львовская.
В ближайшее время к ним могут присоединиться:
- город Киев,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.