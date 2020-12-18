Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа: есть пострадавшие (фото)

В результате обрушилась стена на третьем этаже

18 декабря в одном из жилых домов Львова произошел мощный взрыв газа. В результате аварии есть пострадавшие.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в 11.30 в доме на улице Ковалевской, 3.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газ, в результате чего обрушилась стена на третьем этаже.

Двое людей получили травмы. Всех жителей дома эвакуировали.

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"Произошел взрыв газа на третьем этаже трехэтажного дома на 19 квартир. В доме прописано 34 жителя. По состоянию на сейчас на месте перекрыта подача газа, произведено отключение электроэнергии, работает оперативно-спасательная служба", – сообщил зампредседателя Шевченковской райадминистрации Львова Святослав Костяка.

Напомним, ранее в Красилове Хмельницкой области произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали двое человек.

Также мы писали, что на Позняках в Киеве начали демонтировать жилой дом, который пострадал от взрыва летом этого года.

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