В жилом доме в Хмельницкой области прогремел взрыв: есть пострадавшие (фото)

В Красилове Хмельницкой области произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего пострадали двое человек.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на улице Коцюбинского в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.
На место происшествия сразу выехали руководство ГУНП и местного отделения полиции, работники газовой службы, следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники.
Правоохранители установили, что в квартире, где произошел взрыв, двое мужчин 30 и 62 лет делали ремонт. Во время выполнения работ они перепутали газовый стояк с водяным и обрезали его, в результате чего произошла утечка газа и последовал взрыв.
В результате ЧП травмировался 14-летний подросток и один из рабочих, 62-летний пенсионер. Мальчика с ожогами лица 2-й степени госпитализировали в хирургическое отделение местной больницы. Другой пострадавший получил ожоги рук, шеи и лица. Ему оказана медицинская помощь без госпитализации.
Кроме того, в результате взрыва было повреждено помещение квартиры, где проходил ремонт, а также окна лестничной площадки и двери одной из соседних квартир. Сейчас устанавливается общая сумма нанесенного ущерба.
По данному факту копы открыли уголовное производство по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
Ранее мы сообщали, что в Киеве взорвался газ в десятиэтажном доме. Погибли 5 человек.
Также напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что уже все пострадавшие при взрыве на Позняках семьи получили новые квартиры.
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