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Во Львове произошла вторая массовая стычка между фанатами

8 ноября, 03:37

Правоохранители оперативно среагировали на происходящее и разняли болельщиков

Во Львове второй раз за последние двое суток подрались украинские и французские футбольные фанаты.

Первый инцидент, согласно поступившей в полицию информации, инцидент произошел около 23:15 в четверг, 6 ноября, на Галицкой площади.

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А уже в четверг, за три часа до матча, случилась еще одна драка. Фаны начали швырять друг в друга бутылками.

Но полиция оперативно среагировала на происходящее. Правоохранители образовали цепочку и разняли болельщиков.

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На место инцидента приехали автобусы, которые отвезли фанов на стадион.

Все результаты четверга в Лиге Европы можно узнать на нашем сайте. Две недели назад во Франции "Александрия" и "Сент-Этьен" сыграли вничью 1:1.

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Львов футбол полиция фанаты стычка

Источник: Сегодня

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