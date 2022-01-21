Во Львове школьников массово отправили на карантин

5-11 классы переходят на дистанционное обучение с понедельника, 24 января

Во львовских школах ввели дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Реклама

Школы закрывают на карантин

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям, во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей, с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

"Обращаемся к организаторам массовых мероприятий по возможности перенести свои события или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований", – добавил Садовой.

В каких регионах школьники ушли на карантин?

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

Реклама

Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.