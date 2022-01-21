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Во Львове школьников массово отправили на карантин

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 января, 13:33
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5-11 классы переходят на дистанционное обучение с понедельника, 24 января
Во львовских школах ввели дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
Во львовских школах ввели дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

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Школы закрывают на карантин

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям, во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей, с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

"Обращаемся к организаторам массовых мероприятий по возможности перенести свои события или обеспечить строгое соблюдение всех карантинных требований", – добавил Садовой.

В каких регионах школьники ушли на карантин?

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

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Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Как отмечалось на заседании противоэпидемической комиссии, эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.

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За последнюю неделю госпитализированы 118 больных, в том числе и 68 детей (57,8%).

Заболеваемость детей школьного возраста выросла по сравнению с предыдущей неделей в 2,5 раза: на самоизоляцию отправлено 2362 детей из 63 классов и групп.

Также в Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.

В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.

В Украине началась новая вспышка коронавируса

В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.

Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.

"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.

Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье

Из-за сложной ситуации с коронавирусом украинские власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.

Ляшко объяснил, что в Ивано-Франковская области уже превышены три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 20 января, зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 1677 человек больше, чем за 19 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2226 человек;
  • летальных исходов – 150;
  • выздоровело – 4486 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 819 538 человек;
  • выздоровело – 3 576 268 человек;
  • летальных исходов – 98 993.

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