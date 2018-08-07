Во Львове судили насильника, который остриг налысо жертву

Во Львове судили 42-летнего местного жителя, который остриг налысо молодую женщину и жестоко ее изнасиловал.

Установлено, что мужчина, будучи пьяным, затащил к себе к 31-летнюю женщину, закрыл наглухо входную дверь и отобрал у гостьи мобильный телефон. Затем он угрожал ей ножницами, приставлял к горлу нож, запугивал убийством, нанес многочисленные удары по голове, лицу, телу, рукам и ногам, а также полностью состриг волосы с головы потерпевшей.

Кроме этого, вопреки воле и преодолев сопротивление "узницы", злоумышленник неоднократно вступал с ней в половые сношения, как естественным, так и неестественным способом. Физические и психологические издевательства злоумышленника продолжались почти сутки.

"Мужчина подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.153 УКУ (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) ч.2 ст.152 УКУ (изнасилование), ч.2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы человека)", – сообщает пресс-служба прокуратуры .

Отметим, что во время досудебного расследования подозреваемого содержали под стражей. В ноябре 2017 приговором Шевченковского районного суда Львова, злоумышленника признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании с обвиняемого 150 тыс гривен морального ущерба судом удовлетворено полностью.

Окончательную точку в деле поставил Апелляционный суд Львовской области, который своим постановлением оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали мужчину, который во время Пасхальных праздников жестоко изнасиловал и поглумился над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил и побрил ей голову на лысо, а чтобы замести следы, собрался ехать в зону боевых действий.

А недавно журналисты "Главной темы" провели несколько экспериментов и выяснили, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке, а также равнодушны ли прохожие и соседи к семейным разборкам.

Ранее сообщалось, что в Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.