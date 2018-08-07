Во Львове судили насильника, который остриг налысо жертву

Сегодня, 06:27

Извращенца приговорили к восьми годам лишения свободы

Садист угрожал жертве убийством. Фото: antikor.com.ua
Садист угрожал жертве убийством. Фото: antikor.com.ua

Во Львове судили  42-летнего местного жителя, который остриг налысо молодую женщину и жестоко ее изнасиловал.   

Установлено, что мужчина, будучи  пьяным,  затащил к себе  к 31-летнюю женщину, закрыл наглухо входную дверь и отобрал у гостьи мобильный телефон. Затем он угрожал ей ножницами, приставлял к горлу нож, запугивал убийством, нанес многочисленные удары по голове, лицу, телу, рукам и ногам, а также полностью состриг волосы с головы потерпевшей.

Кроме этого, вопреки воле  и преодолев сопротивление "узницы", злоумышленник неоднократно вступал с ней в половые сношения, как естественным, так и неестественным способом. Физические и психологические издевательства злоумышленника продолжались почти сутки.

"Мужчина подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст.153 УКУ (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) ч.2 ст.152 УКУ (изнасилование), ч.2 ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы человека)", – сообщает пресс-служба прокуратуры .

Отметим, что во время досудебного расследования  подозреваемого содержали под стражей. В ноябре 2017 приговором Шевченковского районного суда Львова, злоумышленника  признали  виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании с обвиняемого 150 тыс гривен морального ущерба судом удовлетворено полностью.

Окончательную точку в деле поставил  Апелляционный суд Львовской области, который своим постановлением оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали мужчину, который во время Пасхальных праздников  жестоко изнасиловал и поглумился  над молодой женщиной. "Кавалер" пригласил доверчивую подругу к себе в гости, избил  и  побрил ей голову на лысо, а чтобы замести следы, собрался ехать в зону боевых действий.

А недавно журналисты "Главной темы" провели  несколько экспериментов и выяснили, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке, а также равнодушны ли прохожие и соседи к семейным разборкам.

Ранее сообщалось, что в Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

 
Львов, изнасилование, насилие, сопротивление

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове судили насильника, который остриг налысо жертву ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: timeskz.kz

Жуткое изнасилование в Мукачево: пять мужчин поиздевались над 15-летней девушкой

11 Марта, 18:24

Четверо преступников были ранее судимы

Другие регионы

Фото: lezgi-yar.ru

В Винницкой области вооруженный таксист изнасиловал девушку

13 Июля, 17:46

Мужчина 27 лет провел за решеткой
Загрузка...

Запад

Мужчина поглумился над маленкой девочкой. Фото: vladtime.ru

Житель Львовской области насиловал четырехлетнюю девочку

5 Июня, 06:35

Об этом в полицию заявила его сожительница   

Запад

ЧП произошло во время отдыха. Фото: glavny.tv

На базе отдыха во Львовской области взрослый мужчина совратил школьницу

9 Июля, 12:13

В полицию с заявлением обратился отец пострадавшей
Загрузка...