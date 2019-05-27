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Во Львове требуют отставки мэра Андрея Садового

27 мая, 16:11

Главе города вменяют абсолютную бездеятельность и поощрение коррупции среди подчиненных

Во Львове в понедельник, 27 мая, началась акция протеста с требованием отправить в отставку мэра Львова Андрея Садового.

Активисты  перед зданием Ратуши установили  палатки и обещают оставаться до тех пор, пока Садовый не покинет пост мэра Львова. Как сообщает "Вголос", сразу после начала акции Львовский городской совет закрыли для посетителей, а вход окружила "Муниципальная стража".

"Глава Львова Андрей Садовый должен немедленно уйти в отставку из-за тех многочисленных злоупотреблений, которые происходили при его каденции. Уже подготовлен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. Последней каплей стал факт перечисления 28 млн. гривен из львовского бьюджета на счета фирмы – "прокладки" Игоря Чуркина – российского олигарха, который уничтожил и разграбил Львовский автобусный завод", – заявил председатель фракции ВО "Свобода" в горсовете Маркин Лопачак.

По словам депутата, мы видим полное бездействие Садового относительно проблем с вывозом бытовых отходов и рекультивации Грибовицкой свалки.

"Пока он играет в большую политику, город совершенно не готов к возвращению ему полномочий по вывозу мусора, а члены команды "мэра" или попадают в руки правоохранителей за миллионные взятки, как это случилось с руководителем ЛКП" Збиранка ", или проталкивают на сессиях мошеннические сделки с землей свалки в Малехове для частных структур, с очень неоднозначной репутацией. Мы – на грани очередного мусорного коллапса во Львове, можем его допустить", – сообщает пресс-служба ЛГО  ВО "Свобода" со ссылкой на Лопачака.

За годы работы Садового, по мнению депутата, накопилось достаточно оснований, чтобы его законно снять с должности – это безумная коррупция его подчиненных, беспорядок в коммунальной сферее, транспортные и инфраструктурные беды города.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый уже прокомментировал проект постановления об отставке, которое готовят депутаты Львовского городского совета от БПП и "Свободы". Мэр отметил, что появление этого постановления – это попытки некоторых политических сил воспользоваться ситуацией в стране, для достижения собственных целей. Он добавил, что убежден, что общество Львова не позволит дестабилизировать ситуацию в городе. Об этом сообщает на сайте ЛГС.

Напомним, недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.


Ранее мы писали, что активисты облили краской одного из замов Садового.

Ранее во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем районной администрации в декабре 2017 года.

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Тег отставка, Львов, протест, садовый

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