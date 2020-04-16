Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,22
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове у мужчины коронавирус нашли с третьей попытки и уже после смерти

16 апреля, 09:31

Татьяна Власенко

В городе зафиксировали еще две смерти от COVID-19

Во Львове зафиксировали шестой и седьмой летальный случаи в регионе из-за коронавирусной инфекции. Так, шестой жертвой COVID-19 стал 56-летний львовянин. По словам врачей, мужчина имел сопутствующие заболевания.

Согласно данным городского управления здравоохранения, пациент находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа был получен только 13 апреля.

"Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти. Мужчина был госпитализирован в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет", – рассказали во Львовском горсовете.

Реклама

А сегодня, 16 апреля, стало известно, что от коронавируса умерла жительница Львова 1968 года рождения. У пациентки была двухсторонняя пневмония.

"3 апреля она была переведена из первой городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", – рассказали в горсовете.

Как сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию COVID-19, по состоянию на 08:00 15 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 – летальные.

В тренде
На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где велся вражеский огонь

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 965 человек, госпитализированы – 264, на амбулаторном лечении – 701 человек, выписаны – 173 человека. Сейчас в больнице находится 91 человек, из них в реанимации – 7 человек, на аппаратах ИВЛ – 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена – в 166 человек, 7 человек умерли. 6 пациентов выздоровели.

Реклама

За вчерашние сутки лабораторные центры во Львове провели 190 ПЦР-тестов, из которых 14 – положительные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде областная инфекционная больница полностью заполнена – среди пациентов 30 больных с подтвержденным коронавирусом, еще у восьмерых инфекцию подозревают, они ожидают результатов ПЦР-тестов.

В свою очередь в мире уже начали тестировать вакцину от коронавируса на людях. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов эпидемия коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 16 апреля и все подробности из регионовУкраина
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...