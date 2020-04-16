Во Львове у мужчины коронавирус нашли с третьей попытки и уже после смерти

В городе зафиксировали еще две смерти от COVID-19

Во Львове зафиксировали шестой и седьмой летальный случаи в регионе из-за коронавирусной инфекции. Так, шестой жертвой COVID-19 стал 56-летний львовянин. По словам врачей, мужчина имел сопутствующие заболевания.

Согласно данным городского управления здравоохранения, пациент находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа был получен только 13 апреля.

"Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти. Мужчина был госпитализирован в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией. У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет", – рассказали во Львовском горсовете.

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А сегодня, 16 апреля, стало известно, что от коронавируса умерла жительница Львова 1968 года рождения. У пациентки была двухсторонняя пневмония.

"3 апреля она была переведена из первой городской клинической больницы после положительного результата ПЦР на наличие коронавируса", – рассказали в горсовете.

Как сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию COVID-19, по состоянию на 08:00 15 апреля во Львове и Львовской области подтверждено 166 случаев инфицирования коронавирусом, из них 7 – летальные.

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Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 965 человек, госпитализированы – 264, на амбулаторном лечении – 701 человек, выписаны – 173 человека. Сейчас в больнице находится 91 человек, из них в реанимации – 7 человек, на аппаратах ИВЛ – 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена – в 166 человек, 7 человек умерли. 6 пациентов выздоровели.

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За вчерашние сутки лабораторные центры во Львове провели 190 ПЦР-тестов, из которых 14 – положительные.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде областная инфекционная больница полностью заполнена – среди пациентов 30 больных с подтвержденным коронавирусом, еще у восьмерых инфекцию подозревают, они ожидают результатов ПЦР-тестов.

В свою очередь в мире уже начали тестировать вакцину от коронавируса на людях. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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