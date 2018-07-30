Во Львове украинские десантники мерились силой

Вчера, 23:45

Соревновались в гребле, подъеме штанги и гирь, отжимании и подтягивании


Украинские десантники мерились силой. Но в этот раз сошлись на спортивном ринге. В городе закончился Всеукраинский чемпионат по многоборью среди десантно-штурмовых бригад. 

Как и в бою, на спортивном ринге они нацелены только на победу. Помериться силами сошлись шесть десантно-штурмовых бригад Украины.

Под спортивный ринг оборудовали главную площадь Львова. Соревнуются военные в кроссфите. Этот вид спорта объединяет элементы бега, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта – и требует очень хорошей физической подготовки.

В каждой команде – по одной девушке. Соревнуются наравне с мужчинами.

К Чемпионату команды готовились между ротациями в зоне боевых действий. Многие прошли самые горячие точки Операции Объединенных сил.

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Трудности на спортивном ринге десантники тоже принимают с легкостью и юмором.

А вот сильный ливень, который начался во Львове во время чемпионата, внес коррективы в программу. Соревнования остановили. Но только дождь закончился – их сразу же продолжили, чтоб определить сильнейших. Победителям вручили кубок, обладателям второго и третьего места – медали. 

Ранее в Житомирской области десантники, призванные на срочную службу в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил, прошли тренировку на единственной в Украине уникальной полосе препятствий.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.
Львов, соревнования, десантники

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"Сегодня"

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