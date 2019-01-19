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Во Львове умер один из лидеров ОУН

Сегодня, 15:49

Член ОУН выжил в фашистском концлагере и вернулся в Украину

Во Львове умер один из лидеров ОУН Запад Член ОУН выжил в фашистском концлагере и вернулся в Украину

Во Львове на 99-м году жизни скончался один из лидеров Организации украинских националистов, узник концлагеря Аушвиц Омелян Коваль. Об этом сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook.

"Умер Омелян Коваль – один из лидеров ОУН (Б), узник нацистского лагеря Аушвиц. В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", – написал он.

Вятрович отметил, что в фашистском концлагере Коваль сумел "победить смерть" и, выйдя на свободу, принялся развивать украинскую диаспору в Бельгии.

Коваль родился 24 февраля 1920 года в Ивано-Франковской области и присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян". Арестован немецкими оккупантами в сентябре 1941 года, был отправлен в концлагерь "Аушвиц-І", впоследствии его эвакуировали в концлагерь "Мельк", а затем – в "Эбензее". В мае 1945 года его освободили американские войска.

Напомним, в 2015 году Рада признала ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Борцы за независимость Украины в ХХ веке и их семьи могли пользоваться дополнительными соцгарантиями и льготы.

Отметим, что сегодня депутаты приняли важное решение – Рада прекратила действие Договора о дружбе с Россией. Депутаты хотели больше – разрыва всех двухсторонних договоров со страной-агрессором, однако альтернативные депутатские законопроекты не поддержали.

ОУН, коваль, Вятрович

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