Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта"

2 июля 2021 15:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

По словам мэра города, власти активно мониторят ситуацию относительно COVID-19 и нового штамма "Дельта"

Девушка в маске идет по улице. Фото: REUTERS/Albert Gea

Девушка в маске идет по улице. Фото: REUTERS/Albert Gea

Власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".

Реклама

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тысячи коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тысяч, в том числе и в детской больнице. Мы обратились к главе Минздрава Виктору Ляшко, чтобы он возобновил "ковидные" пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться", – сказал Садовый.

Читайте также: Вариант "Дельта+": что о нем известно и чем отличается от "Дельта"

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тысяч в день.

Не пропусти!
"Простил шведа. Это не бильярд": первые слова Беседина после травмы
Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020
Реклама

Ранее мы сообщали, что более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украине появится новый поезд
В Украине появится новый поезд "Интерсити" – "Укрзализныця" объявила расписаниеТранспорт
Под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Им предложили ехать в кабине с машинистом
Под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Им предложили ехать в кабине с машинистомЗапад
Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видео
Ветер снес террасы и вырвал деревья с корнями, на улицах потоп. Львов накрыла мощная буря – фото и видеоЗапад
Реанимировали больше часа: подробности гибели студента на полумарафоне во Львове (обновлено)
Реанимировали больше часа: подробности гибели студента на полумарафоне во Львове (обновлено)Запад
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW
Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMWЗапад
На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворил
На Закарпатье арестовали начальника СИЗО: что натворилЗапад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять