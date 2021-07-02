Во Львове усилят карантин из-за штамма "Дельта"

Девушка в маске идет по улице. Фото: REUTERS/Albert Gea

Власти Львова приняли решение усилить карантинные ограничения и увеличить количество вакцинаций на фоне распространения штамма коронавируса "Дельта".

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Об этом заявил мэр города Андрей Садовый после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тысячи коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тысяч, в том числе и в детской больнице. Мы обратились к главе Минздрава Виктору Ляшко, чтобы он возобновил "ковидные" пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться", – сказал Садовый.

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На заседании городской комиссии также было принято решение усилить соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тысяч в день.

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Ранее мы сообщали, что более двух миллионов украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Также напомним, в Киеве открыли мини-центры вакцинации.

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