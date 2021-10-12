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В Кропивницком троллейбус врезался в столб из-за пешехода (видео)

Юлия Бабак Юлия Бабак корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
12 октября, 21:46
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Пешеход неожиданно вышел на проезжую часть и чуть не оказался под колесами
В Кропивницком троллейбус въехал в столб линии электропередач/Коллаж: Сегодня
В Кропивницком троллейбус въехал в столб линии электропередач/Коллаж: Сегодня

В Кропивницком, где весной на голову горе-ремонтников обрушилась крыша многоэтажки, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Под колеса транспортного средства чуть не попал пешеход.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак.

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Детали ДТП

Троллейбус двигался по своему маршруту, когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Во избежание наезда на него, водитель транспортного средства выехал за пределы проезжей части и въехал в столб линии электропередач.

Троллейбус чуть не сбил пешехода/Видео: Юлия Бабак

Есть пострадавшие

В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения. Пассажиры троллейбуса, по заключению медиков, тоже серьезно не пострадали.

Похожее ДТП в Харькове

В центре Харькова, на улице Сумской, троллейбус въехал в общественную остановку. Транспортное средство краем кабины зацепило стеклянный павильон. Незначительного удара хватило, чтобы потолок и боковые стены остановки высыпались на землю. К счастью, никто не пострадал

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Пассажиров пересадили в следующий троллейбус. Задержки в движении транспорта не было. По словам водителя, он не рассчитал угол поворота из-за припаркованного в неположенном месте автомобиля. Машина стояла под знаком "остановка запрещена". Во всех обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться полицейские.

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