В Кропивницком троллейбус врезался в столб из-за пешехода (видео)

Пешеход неожиданно вышел на проезжую часть и чуть не оказался под колесами

В Кропивницком троллейбус въехал в столб линии электропередач/Коллаж: Сегодня

В Кропивницком, где весной на голову горе-ремонтников обрушилась крыша многоэтажки, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса. Под колеса транспортного средства чуть не попал пешеход.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Бабак.

Реклама

Детали ДТП

Троллейбус двигался по своему маршруту, когда на дорогу неожиданно выбежал пешеход. Во избежание наезда на него, водитель транспортного средства выехал за пределы проезжей части и въехал в столб линии электропередач.

Троллейбус чуть не сбил пешехода/Видео: Юлия Бабак

Есть пострадавшие

В результате ДТП пешеход получил легкие телесные повреждения. Пассажиры троллейбуса, по заключению медиков, тоже серьезно не пострадали.

Похожее ДТП в Харькове

В центре Харькова, на улице Сумской, троллейбус въехал в общественную остановку. Транспортное средство краем кабины зацепило стеклянный павильон. Незначительного удара хватило, чтобы потолок и боковые стены остановки высыпались на землю. К счастью, никто не пострадал

Реклама

Пассажиров пересадили в следующий троллейбус. Задержки в движении транспорта не было. По словам водителя, он не рассчитал угол поворота из-за припаркованного в неположенном месте автомобиля. Машина стояла под знаком "остановка запрещена". Во всех обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться полицейские.

Читайте также