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Во Львове возле остановки разлили почти килограмм ртути: фото

6 февраля, 13:30

Инцидент произошел на улице Выговского

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Во Львове на улице Выговского произошло ЧП – возле остановки общественного транспорта разлили 800 грамм ртути. Об инциденте сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

"5 февраля в 15:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Выговского, на открытой территории, возле остановки общественного транспорта, выявлено 3 ячейки разлитой ртути, из них два размером 10 × 10 см., 50 × 50 см", – рассказали спасатели.

Фото: ГСЧС

На место сразу же примчались спасатели. Они собрали разлитую ртуть, а потом обработали поверхность мыльно-содовым демеркуризатором. Собранное вещество утилизируют.

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Напомним, не так давно в Киеве неизвестные выбросили пакет с ртутью. На пакете оставили записку: "Осторожно, в мешке могут быть капельки ртути и осколки стекол от разбитого градусника".

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Фото: "Сегодня"

Также новости "Сегодня" писали, что в киевском аэропорту в самолете разбили ртутный градусник.

Отметим, что ртуть очень опасна для здоровья человека, особенно тяжелыми металлами, которые она испаряет. Если вы разбили градусник с ртутью, пылесос для уборки использовать нельзя. Также запрещено подметать ее веником и пытаться вытереть тряпкой.

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