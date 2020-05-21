Во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки : фото

Команда медиков Львовской областной клинической больницы также присоединялась к празднованию Дня вышиванки, который отмечают во всем мире.
Врачи анестезиолого-реанимационное отделение N1 проявили настоящие чудеса креатива – они превратили свои защитные костюмы для борьбы с COVID-19 в вышиванки.
Талантливые медики собственноручно разрисовали костюмы украинским орнаментом в черно-красной цветовой гамме, а фотографии выложили на странице ОЛКБ в Facebook.
Креатив львовских медиков вызвал много позитивных эмоций в читателей: "Это невероятно!", "Очень красиво!", "Молодцы!".
Напомним, ранее поисковая система Google опубликовала тематический дудл в честь национального украинского праздника Дня вышиванки Над красивой иллюстрацией работала украинская художница Татьяна Якунова, которая в прошлом году стала победительницей европейского конкурса iJungle Illustration Awards.
К празднованию Дня вышиванки присоединились и украинские звезды.
А о том, как отмечают украинский национальный праздник в Антарктиде – смотрите на видео:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк