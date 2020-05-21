Во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки : фото

Команда медиков Львовской областной клинической больницы также присоединялась к празднованию Дня вышиванки, который отмечают во всем мире.

Врачи анестезиолого-реанимационное отделение N1 проявили настоящие чудеса креатива – они превратили свои защитные костюмы для борьбы с COVID-19 в вышиванки.

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Талантливые медики собственноручно разрисовали костюмы украинским орнаментом в черно-красной цветовой гамме, а фотографии выложили на странице ОЛКБ в Facebook.

Креатив львовских медиков вызвал много позитивных эмоций в читателей: "Это невероятно!", "Очень красиво!", "Молодцы!".

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Напомним, ранее поисковая система Google опубликовала тематический дудл в честь национального украинского праздника Дня вышиванки Над красивой иллюстрацией работала украинская художница Татьяна Якунова, которая в прошлом году стала победительницей европейского конкурса iJungle Illustration Awards.

К празднованию Дня вышиванки присоединились и украинские звезды.

А о том, как отмечают украинский национальный праздник в Антарктиде – смотрите на видео:

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