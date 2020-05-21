Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки : фото

21 мая, 16:49

Татьяна Власенко

Медики оригинально отметили День вышиванки

Команда медиков Львовской областной клинической больницы также присоединялась к празднованию Дня вышиванки, который отмечают во всем мире.

Врачи анестезиолого-реанимационное отделение N1 проявили настоящие чудеса креатива – они превратили свои защитные костюмы для борьбы с COVID-19 в вышиванки.

Реклама

Талантливые медики собственноручно разрисовали костюмы украинским орнаментом в черно-красной цветовой гамме, а фотографии выложили на странице ОЛКБ в Facebook.

Креатив львовских медиков вызвал много позитивных эмоций в читателей: "Это невероятно!", "Очень красиво!", "Молодцы!".

В тренде
Россия перебросила на Донбасс танки и вагоны боеприпасов

Реклама

Напомним, ранее поисковая система Google опубликовала тематический дудл в честь национального украинского праздника Дня вышиванки Над красивой иллюстрацией работала украинская художница Татьяна Якунова, которая в прошлом году стала победительницей европейского конкурса iJungle Illustration Awards.

К празднованию Дня вышиванки присоединились и украинские звезды.

А о том, как отмечают украинский национальный праздник в Антарктиде – смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов коронавирус День вышиванки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 мая и все подробности из регионовУкраина
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятель
В Ровенской области монастырь закрыли на карантин: заболел настоятельЗапад
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7
Очень заразный и коварный: врач с Волыни назвал ТОП-7 "странностей" коронавирусаУкраина
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известно
На Закарпатье от коронавируса умер ромский барон: что о нем известноЗапад
"Мы на войне" в плачевных условиях: американцы показали работу украинских врачей (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...