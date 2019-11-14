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Во Львове вспыхнул скандал с откровенным танцем во дворце Потоцких: видео

14 ноября, 15:17

Девушка устроила откровенный танец в историческом здании

Во Львове вспыхнул скандал вокруг откровенного танца, который блогер устроила в Голубом зале дворца Потоцких.

Запись с моделью, которая в одном нижнем белье танцует в историческом здании, была опубликована в социальных сетях и уже набрала более 13 тысяч просмотров.

При этом многие пользователи сети выразили свое возмущение выбором локации для откровенного танца. Другие утверждают, что в ролике нет ничего катастрофического – это лишь "хорошая реклама" белья в культурном месте.

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В галерее искусств подчеркнули, что у них часто экспонируют произведения с обнаженной женской натурой – это 500-летняя европейская традиция.

Не так давно красующаяся перед камерой смартфона девушка в нью-йоркском метро стала звездой сети после того, как видео с ее участием опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Бен Яр. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Также смотрите видео, как в вагоне метро харьковчанин устроил зажигательные танцы:

Ранее в столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро. Так, парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. При этом они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

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Львов скандал танец дворец

Источник: Сегодня

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