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Во Львове задержали банду наркоторговцев во главе с полицейским

25 июня, 11:39

Наркодилеры, в том числе уроженец Донецкой области, распространяли героин и амфетамин

Во Львове задержали наркоторговцев, которые сбывали героин, амфетамин и другие наркотики. Одним из дилеров оказался сотрудник полиции.

"Управление Департамента внутренней безопасности НПУ получило оперативную информацию о деятельности на территории Львова и области группировки, которая распространяла наркотические средства и психотропные вещества. В основном наркоделки сбывали героин и амфетамин", – сообщают в полиции.

Вскоре 34-летнего уроженца Донецкой области, а ныне жителя Львова, и его сообщника – 27-летнего сержанта патрульной полиции задержали. Во время обыска у фигурантов изъяли героин и амфетамин на общую сумму 15 тыс. гривен.

Сейчас полицейские устанавливают их пособников и каналы происхождения наркотовара. За незаконные действия с запрещенными в свободном обращении веществами злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее во Львовской области задержали 38-летнего мужчину, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Западной Европы.

Не так давно на Буковине задержали местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Часть изготовленного психотропа через частных перевозчиков отправляли контрабандой в ЕС.

Также сообщалось, что Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли психотропные препараты.

Кроме этого, на Закарпатье задержали банду наркоторговцев.

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Тег наркотики, Львов, торговцы, полицейский

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