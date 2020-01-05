Во Львове задержали вооруженного грабителя: причастен к пяти преступлениям

/ Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который пытался завладеть товаром и выручкой в магазине, угрожая сотруднице оружием. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Во Львове во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего местного жителя пистолет и патроны к нему. Изъятое направлено на экспертизу.

Как установили правоохранители, злоумышленник причастен не менее чем к пяти разбойным нападениям, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

По этим фактам следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Напомним, ранее в Харькове камеры наблюдения зафиксировали кражу в поликлинике – к детской коляске подходит женщина в белом халате и быстро вытаскивает из нее кошелек. Также на видео видно, как в паре с воровкой работает девушка, которая будто бы заглядывает в открытый кабинет, а на самом деле прикрывает сообщницу.

Кроме того, в Одесской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в том, что в начале августа он обстрелял Mitsubishi Pajero на Киевской трассе , а через несколько часов совершил разбойное нападение на "Новую почту" в Нерубайском.

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