Во Львове зафиксировали опасную тропическую болезнь

Заболевший мужчина долгое время работал в Африке

Во Львове, где продолжается распространение коронавируса, у 46-летнего мужчины диагностировали опасную болезнь – тропическую малярию.

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Об этом в своем Facebook сообщила врач-инфекционист Наталья Тимко.

"В период пандемии COVID-19 на Львовщине госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из Африки", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что пациент шесть лет работал в Уганде, но профилактического лечения от малярии он не проходил и защищался от переносчиков инфекции разными спреями и сетками.

Вернувшись в Украину, мужчина почувствовал слабость, озноб и лихорадку, а позже заметил у себя повышенную температуру. По результатам обследования врачи обнаружили у него тропическую малярию.

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Эта болезнь является острым инфекционным недугом с острым, а иногда – длительным течением, периодическим повышением температуры тела, увеличением печени и селезенки.

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Из четырех типов малярии самой тяжелой считается тропическая – в 40% случаев она заканчивается смертью. Заболевание передается через укусы малярийных комаров.

Напомним, ранее во Львове от малярии умер бизнесмен. Пострадавший вернулся в Украину из Конго, но вскоре обратился к врачам инфекционной больницы за помощью.

Отметим, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.

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