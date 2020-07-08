Во Львове зафиксировали опасную тропическую болезнь

Во Львове, где продолжается распространение коронавируса, у 46-летнего мужчины диагностировали опасную болезнь – тропическую малярию.
Об этом в своем Facebook сообщила врач-инфекционист Наталья Тимко.
"В период пандемии COVID-19 на Львовщине госпитализирован 46-летний мужчина с диагнозом "малярия", который недавно вернулся из Африки", - говорится в сообщении.
Позже выяснилось, что пациент шесть лет работал в Уганде, но профилактического лечения от малярии он не проходил и защищался от переносчиков инфекции разными спреями и сетками.
Вернувшись в Украину, мужчина почувствовал слабость, озноб и лихорадку, а позже заметил у себя повышенную температуру. По результатам обследования врачи обнаружили у него тропическую малярию.
Эта болезнь является острым инфекционным недугом с острым, а иногда – длительным течением, периодическим повышением температуры тела, увеличением печени и селезенки.
Из четырех типов малярии самой тяжелой считается тропическая – в 40% случаев она заканчивается смертью. Заболевание передается через укусы малярийных комаров.
Напомним, ранее во Львове от малярии умер бизнесмен. Пострадавший вернулся в Украину из Конго, но вскоре обратился к врачам инфекционной больницы за помощью.
Отметим, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.
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