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Во Львовской области авто сорвалось в реку: людей спасли патрульные (видео)

22 декабря, 15:32

Оксана Лабойко , Татьяна Очеретяная

Один патрульный бросился в воду, другой оказывал помощь девушке

Во Львовской области правоохранители спасли людей, которые тонули в реке. Их авто сорвалось в воду, пассажирку выбросило из салона на ходу. Пока один полицейский оказывал девушке первую помощь, другой прыгнул в воду.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Патрульные увидели, как в селе Вязова ночью на них выехала легковушка. Автомобиль петлял из стороны в сторону. Заметив правоохранителей, водитель прибавил газу и вылетел с моста прямо в реку. На ходу из салона выпала 16-летняя девушка. Один из патрульных бросился к ней.

"Она была в состоянии такого эффекта. Очень кричала. Наверное кроме глаза, еще была разбита голова. Поэтому что лицо и все было в крови. Оказал помощь. Потом с ней разговорился и она успокоилась", – сказал правоохранитель Андрей Босый.

Его коллега в это время прыгнул в воду, чтобы спасти еще двух человек, которые захлебывались в салоне. Полицейский Андрей Марушка рассказал, что начал выбивать лобовое стекло. Когда доставал людей, водитель уже был без сознания. Если бы не помощь патрульного 19-летний парень вряд ли спасся бы сам. Другой спасенный 28-летний мужчина не травмировался вообще.

Видео: Сегодня

Как оказалось, за руль водитель сел пьяным. Его мать рассказала, что сын уехал из дома вечером и не сказал куда. Не знает и его пассажиров.

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Напомним, в Харькове автомобиль слетел с дороги, пробил железный забор на набережной и упал в реку. За рулем была женщина, в ожидании помощи она забралась на крышу машины.

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авто река Львовская область патрульные
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