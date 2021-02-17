Во Львовской области беременную в роддом доставляли снегоходом: видео

Когда спасатели приехали к пациентке, дома из взрослых больше никого не было

Во Львовской области спасателям пришлось доставлять беременную к медикам, потому что из-за сугробов те не могли добраться до нее неделю. Вместе с женщиной забрали и ее трех детей.

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Когда спасатели приехали к пациентке, дома из взрослых больше никого не было. Два километра бездорожьем преодолели снегоходом, далее – мать с детьми пересадили в автомобиль спасателей и доставили в райбольницу.

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"Это женщина из группы высокого риска. Срок беременности тридцать седьмая неделя, четвертые роды. Так как у нее мочекаменная болезнь, мы пытались с четверга ее госпитализировать, дороги не было, поэтому мы вынуждены были обратиться к спасателям", – говорит Зоряна Ковальская, акушерка из Журавинськой городской больницы.

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Ранее сообщалось, что девушка на девятом месяце беременности пробежала милю за пять минут.

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