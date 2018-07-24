Во Львовской области бойцу-контрактнику отбили селезенку: подробности

Во Львовской области очередной "воинский" скандал – 28-летний контрактник ВСУ Вячеслав Явный, находясь на службе, остался без селезенки и стал инвалидом второй группы.

А все произошло 17 июля, когда его ударил старшина части 45-артиллерийской бригады, что дислоцируется в селе Старичи Яворовского района. Во время занятий в аудитории Вячеслав заснул на парте, а старшина подошел сзади и ударил его кулаком в левый бок. Удар был такой сильный, что разорвало селезенку. За происходящим наблюдали не менее пяти свидетелей. Об этом пишет львовская блогер Вика Балицкая.





"По словам Вячеслава и его товарищей из части, он с разорванной селезенкой ходил сутки. Он постоянно терял сознание и пошел в санчасть, но там сказали, что ничего страшного нет. Уже на следующий день кто-то из командиров отвез парня в больницу в Новояворовск. Там диагностировали разрыв селезенки и сказали, что еще несколько часов, и он мог бы умереть", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, это не первый случай издевательств над военными. По словам пострадавшего, 5 мая он вернулся из отпуска с опозданием на три дня. Но старшина не принял законные методы наказания, а вместе с начальником штаба встретили его на вокзале, посадили в машину и отвезли в Ивано-Франково. Там, возле дачных участков, держа пистолет у головы, заставили парня копать себе яму, сначала руками, потом дали лопату.

По словам других военных, руководство части, вместо законных наказаний, часто угрожает бойцам, унижает, требует взятки, и возможностям для "беспредела" - нет предела. Атмосфера в части удручающая – поощряются доносы и травля друг друга. Люди, в основном, деморализованы и подавлены.

Как сообщили нашему сайту в пресс-службе полиции Львовской области, 18 июля поступила информация от медиков, что к ним доставили военного-контрактника с тупой травмой живота и разрывом селезенки. Пострадавший – житель Хмельницкой области.

"Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. Следствие продолжается.", – сообщила руководитель пресс-службы Светлана Добровольская.

Санкция статьи – превышение военным служебным лицом власти – предусматривает лишение свободы от семи до десяти лет.

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