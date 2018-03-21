Во Львовской области будут судить заместительницу мэра

Сегодня, 18:54

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы за "бизнес" на фальшивых справках

Женщина может попасть в тюрьму. Фото: Нацполиция
Женщина может попасть в тюрьму. Фото: Нацполиция

Во Львовской области недавно задержали заместительницу городского головы одного из городов, которая, по выдаче справки о происхождении сельхозпродукции,  получила 500 долларов взятки.

"В рамках производства была задокументирована причастность 38-летней чиновницы к коррупционной схеме. Суд отстранил ее от занимаемой должности на два месяца и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или внесение залога в размере 35 240 гривен, который был уплачен", – сообщает львовская полиция.

Заместителя мэра сообщили о подозрении в совершении преступления, (злоупотребление влиянием), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

Напомним, недавно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата  для ее экспорта.

Ранее задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.

А инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.
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"Сегодня"

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