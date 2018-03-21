Во Львовской области будут судить заместительницу мэра
Женщине грозит до пяти лет тюрьмы за "бизнес" на фальшивых справках
Во Львовской области недавно задержали заместительницу городского головы одного из городов, которая, по выдаче справки о происхождении сельхозпродукции, получила 500 долларов взятки.
"В рамках производства была задокументирована причастность 38-летней чиновницы к коррупционной схеме. Суд отстранил ее от занимаемой должности на два месяца и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей или внесение залога в размере 35 240 гривен, который был уплачен", – сообщает львовская полиция.
Заместителя мэра сообщили о подозрении в совершении преступления, (злоупотребление влиянием), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, недавно во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.
Ранее задержали на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.
А инспектор Львовской таможни попался на взятке. Вымогатель требовал от предпринимателя 400 долларов.
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