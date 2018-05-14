Во Львовской области голодает мэр

Во Львовской области мэр города Золочев Игорь Гринькив с сегодняшнего дня, 14 мая, объявил о бессрочной голодовке. Таким образом мэр решил выразить протест против самостроя в центре города на площади Вечевой. Об этом городской глава сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Объявляю о бессрочной акции голодовки против бездействия инспекции Госархивстройконтроля и против бездействия правоохранительных органов. С сегодняшнего дня мое место здесь – на площади", – заявил Гринькив.

Также он призывает местных жителей прийти на площадь с молотками и "стучать, пока их не услышат в областном центре", и не прекратят этот самовольное строительство.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове, в густонаселенном "спальном" районе началась масштабная стройка. Согласно документации, предоставленной застройщиками, здесь планируют соорудить торгово-развлекательный центр, высотой около 12 метров и автопаркингом на 58 мест. Люди выходили на протест.

А в самом центре Киева хотели закрыть опасный самострой, где над четырехэтажным старым домом за последние несколько лет возвели несколько незаконных этажей. В районе десятого этажа заметили панель, которая завалилась внутрь здания. По мнению горожан, конструкция рассыпается и угрожает пешеходам.