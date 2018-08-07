Во Львовской области – массовое отравление детей

Сегодня, 10:27

Все пострадавшие питались в отеле "Джем Раковец", что недалеко от областного центра

Всех 17 пострадавших доставили в больницу. Фото: uapress.info
Всех 17 пострадавших доставили в больницу. Фото: uapress.info

Во Львовской области после приема пищи в одном из отелей в больницу попали 17 человек. Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

"6 августа, примерно с 22.00 до 23:55 во Львовский областной центр экстренной медпомощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 17-ти пациентов с предварительным диагнозом ПТИ (пищевая токсикоз-инфекция)", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В числе пострадавших 16 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Все пациенты госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как стало известно, они остановились и питались в гостинице "Джем Раковец", что находится в селе Раковец Пустомытовского района.

Сейчас пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним,  недавно во Львове поступило произошла  массовая госпитализация пациентов с диагнозом пищевая токсикоз-инфекция и острая кишечная инфекция. Все девять пострадавших они питались в общепите Tomash Kebab. За выходные отравившихся  любителей восточной кухни  стало почти втрое больше – 25 пострадавших.

Ранее в одном из частных пансионатов города Трускавец Львовской области отдыхала детская группа из Харькова, и 12 детей, в возрасте от 8 до 14 лет получили пищевую токсикоинфекцию средней тяжести.

Также во Львове в результате пищевого отравления за медицинской помощью обратились 12 человек. Все они питались в ресторане "Панська чарка", что в центре города на ул. Винниченко.
Львов, инфекция, пострадавшие, массовое отравление

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области – массовое отравление детей ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

фото GETTY

Количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве близится к сотне

Вчера, 21:42

В Киеве начали бороться с незаконной продажей фастфуда

Wellness

Нарезанные арбузы могут вызвать отравление

Что нельзя есть в жару: эксперты назвали три самых опасных продукта

2 Августа, 16:22

Летом врачи советуют быть особенно осторожными
Загрузка...

Происшествия

Среди пострадавших от отравления шаурмой - 10 детей. Фото из открытых источников

Массовое отравление шаурмой в Киеве: все точки с опасным фаст-фудом принадлежат одному хозяину

2 Августа, 12:38

На сегодняшний день киоски закрыли и обращения к медикам прекратились

Запорожье

Фото: ГУ Госпродпотребслужбы Запорожской области

В Запорожской области произошла вспышка неприятной инфекции

31 Мая, 17:14

За неделю 200 человек обратились в больницы с симптомами отравления
Загрузка...