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Во Львовской области на взятке попался инспектор таможни (фото)

1 декабря, 13:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В течение смены чиновник получал от 60 тысяч гривен неправомерной выгоды

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали инспектора таможенного поста "Яворов" по подозрению в коррупции.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, чиновник организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто. За фиксированную сумму средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал от 60 000 гривен неправомерной выгоды. На своем посту он проработал 1,5 месяца, за это время он дежурил 15 раз.

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Правоохранители задержали чиновника во время получения очередной взятки. По данному факту открыли уголовное производство по статье "принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

На данный момент проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила таможенников на вымогательстве взяток в аэропорту "Борисполь". Организовали схему двое главных государственных инспекторов таможенного поста.

Также напомним, в Кропивницком попался на взятке чиновник управления Гоструда.

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взятка коррупция СБУ таможня Львовская область
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