Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Во Львовской области на взятке поймали фискала

6 октября, 06:39

Мужчина вымогал у предпринимателя деньги и лесопродукцию

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Во Львовской области сотрудники службы безопасности Украины разоблачили сотрудника территориального органа ГФС, который неоднократно вымогал деньги у предпринимателя.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник требовал у мужчины, который имеет бизнес по обработке древесины, деньги и лесопродукцию. За взятки он предлагал "услуги" на постоянной основе – не вмешиваться в предпринимательскую деятельность и не проводить проверки.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали предприимчивого фискала и его посредника во время получения взятки. По данному факту уже открыли уголовное производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В тренде
Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

взятка СБУ задержание разоблачение Львовска область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибших
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибшихЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...