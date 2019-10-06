Во Львовской области на взятке поймали фискала

Фото: СБУ

Во Львовской области сотрудники службы безопасности Украины разоблачили сотрудника территориального органа ГФС, который неоднократно вымогал деньги у предпринимателя.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, злоумышленник требовал у мужчины, который имеет бизнес по обработке древесины, деньги и лесопродукцию. За взятки он предлагал "услуги" на постоянной основе – не вмешиваться в предпринимательскую деятельность и не проводить проверки.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали предприимчивого фискала и его посредника во время получения взятки. По данному факту уже открыли уголовное производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В тренде Стали известны имена погибших во время крушения самолета АН-12 под Львовом

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама