Во Львовской области несчастный случай спас мужчину от тяжелой болезни
58-летний Михаил Гуменчук получил травму, когда играл в футбол с друзьями
Как выяснилось, мяч попал Михаилу в живот. Когда за два дня заболело в пояснице, мужчина подумал, что у него радикулит. В районной больнице заподозрили разрыв опухоли в кишечнике, но во время операции поняли, что ошиблись и зашили пациента.
После этого родственники пострадавшего решили действовать самостоятельно. В отчаянии обратились к хирургу, номер телефона которого нашли в интернете. Когда мужчину привезли в областную клиническую больницу, он почти не дышал. Здешние врачи выяснили, что имеют дело с разрывом почки.
В общем, с разорванной почкой мужчина ходил 10 дней. За это время более двух литров крови вылились в забрюшинное пространство. Михаил выжил чудом, но именно благодаря этому случаю он вовремя узнал, что у него рак. В травмированной почке обнаружили саркому. Опухоль еще не успела стать злокачественной, и только благодаря случайности была удалена еще до того, как начала беспокоить.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине участились случаи заболевания экзотическими болезнями. Впервые лабораторно были подтверждены четыре случая заражения чикунгуньей, десять — лихорадкой денге и один — хантавирусной инфекцией.
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