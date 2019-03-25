Во Львовской области несчастный случай спас мужчину от тяжелой болезни

58-летний Михаил Гуменчук получил травму, когда играл в футбол с друзьями

Во Львовской области несчастный случай спас мужчину от тяжелой болезни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e6/d1a/5c98e6d1a5dd4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e6/d1a/5c98e6d1a5dd4.png 2019-03-25T16:37:00+02:00 Запад 58-летний Михаил Гуменчук получил травму, когда играл в футбол с друзьями

Как выяснилось, мяч попал Михаилу в живот. Когда за два дня заболело в пояснице, мужчина подумал, что у него радикулит. В районной больнице заподозрили разрыв опухоли в кишечнике, но во время операции поняли, что ошиблись и зашили пациента.

После этого родственники пострадавшего решили действовать самостоятельно. В отчаянии обратились к хирургу, номер телефона которого нашли в интернете. Когда мужчину привезли в областную клиническую больницу, он почти не дышал. Здешние врачи выяснили, что имеют дело с разрывом почки.

В общем, с разорванной почкой мужчина ходил 10 дней. За это время более двух литров крови вылились в забрюшинное пространство. Михаил выжил чудом, но именно благодаря этому случаю он вовремя узнал, что у него рак. В травмированной почке обнаружили саркому. Опухоль еще не успела стать злокачественной, и только благодаря случайности была удалена еще до того, как начала беспокоить.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине участились случаи заболевания экзотическими болезнями. Впервые лабораторно были подтверждены четыре случая заражения чикунгуньей, десять — лихорадкой денге и один — хантавирусной инфекцией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области несчастный случай спас мужчину от тяжелой болезни". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.