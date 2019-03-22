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В Украине зафиксировали новый случай малярии

Сегодня, 19:00

Заболевание обнаружили у жителя Кировоградской области

Фото: Pixabay
В Украине зафиксировали новый случай малярии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/513/b7e/5c9513b7e92c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/513/b7e/5c9513b7e92c5.jpg Другие регионы Заболевание обнаружили у жителя Кировоградской области

В течение недели с 11 по 17 марта в Украине зафиксировано одно сообщение о малярии у гражданина Республики Камерун, жителя Кировоградской области. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За отчетную неделю зарегистрировано внеочередное сообщение о завезенном случае малярии у жителя Кировоградской области, гражданина Республики Камерун", – сообщили в Центре Минздрава.

Напомним, неделей ранее у украинца после работы в Анголе, где он был в течение двух месяцев, обнаружили малярию.

Напомним, во Львове от малярии умер бизнесмен. Пострадавший вернулся в Украину из Конго, но вскоре обратился к врачам инфекционной больницы за помощью.

С начала 2018 года в Харьковской области было зарегистрировано шесть случаев малярии, в том числе два – у жителей Харьковской области, которые находились в странах Африканского континента. Ранее в Харьков иностранец завез малярию. Заболевание обнаружили у гостя из Гвинеи.

Отметим, что медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.

Малярия – инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах так называемых "малярийных комаров". Течение болезни сопровождается лихорадкой, ознобом, потом, спленомегалией (увеличением размеров селезенки), гепатомегалией (увеличением размеров печени) и анемией, характеризуется хроническим течением с возможностью рецидивов.

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Тег малярия, заболевание, болезнь

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УНН

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