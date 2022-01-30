Во Львовской области остановился подъемник с туристами: как их спасали (фото)

Семеро туристов оказались в ловушке, когда их подъемник остановился – спасатели рассказали детали инцидента

В Славском начались проблемы с подъемником / Фото: Коллаж: Сегодня

В Славском Львовской области на горнолыжном курорте остановился подъемник, на котором находились туристы. На место вызывали спасателей, они сняли семерых человек, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГЧСЧ.

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По данным спасателей, инцидент случился 30 января около 12:00 – остановился однокресельный подъемник. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли туристов. К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Всего на месте работали 15 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Как туристам обезопасить себя в горах?

На Прикарпатье запустили приложение для туристов, которые отправляются в горы. Программа отслеживает местоположение человека и в случае ЧП спасатели смогут быстро найти его.

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В приложении с помощью одной кнопки можно передать сигнал и информацию о своем местоположении спасательной службе. Пока оно работает в тестовом режиме и в ближайшие дни появится в Play Market.