Во Львовской области остановился подъемник с туристами: как их спасали (фото)

В Славском Львовской области на горнолыжном курорте остановился подъемник, на котором находились туристы. На место вызывали спасателей, они сняли семерых человек, в том числе одного ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГЧСЧ.
По данным спасателей, инцидент случился 30 января около 12:00 – остановился однокресельный подъемник. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли туристов. К счастью, пострадавших нет.
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Всего на месте работали 15 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.
Как туристам обезопасить себя в горах?
На Прикарпатье запустили приложение для туристов, которые отправляются в горы. Программа отслеживает местоположение человека и в случае ЧП спасатели смогут быстро найти его.
В приложении с помощью одной кнопки можно передать сигнал и информацию о своем местоположении спасательной службе. Пока оно работает в тестовом режиме и в ближайшие дни появится в Play Market.