Во Львовской области пенсионерка накопила 7 тысяч евро: все украл близкий родственик

Сегодня, 18:12

За эти деньги внук  купил себе телефон и два мотоцикла

Внук воровал частями. Фото: delfi.ee
Внук воровал частями. Фото: delfi.ee

Во Львовской области внук украл у родной бабушки более семи тысяч евро. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

"В Бродовское отделение полиции обратилась 65-летняя местная жительница и сообщила, что она обнаружила отсутствие 7240 евро, которые находились у нее на хранении в сейфе", – сообщают в полиции.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 16-летний внук заявительницы. Парень в течение полугода, зная где бабушка прячет ключ, открывал сейф и брал оттуда деньги. Их он тратил на дорогостоящие покупки. В частности, парень купил себе телефон и два мотоцикла, а также систематически угощал своих друзей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители обращаются к родителям: если у вашего ребенка внезапно появляются большие суммы средств, обязательно проверьте откуда они взялись.

Ранее в  Тернопольской области женщина, которая называла себя волонтером и ходила по домам жителей Тернопольской и Львовской областей, якобы собирая помощь, обворовала несколько семей.

Ранее мы писали, что  несовершеннолетняя няня по-крупному обокрала семью в Полтаве.

В курортном Трускавце собирались судить  29-летнего рецидивиста, который семь раз обокрал одно и то же жилье.
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Источник:

"Сегодня"

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