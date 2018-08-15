Во Львовской области пенсионерка накопила 7 тысяч евро: все украл близкий родственик

За эти деньги внук купил себе телефон и два мотоцикла

Во Львовской области внук украл у родной бабушки более семи тысяч евро. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

"В Бродовское отделение полиции обратилась 65-летняя местная жительница и сообщила, что она обнаружила отсутствие 7240 евро, которые находились у нее на хранении в сейфе", – сообщают в полиции.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 16-летний внук заявительницы. Парень в течение полугода, зная где бабушка прячет ключ, открывал сейф и брал оттуда деньги. Их он тратил на дорогостоящие покупки. В частности, парень купил себе телефон и два мотоцикла, а также систематически угощал своих друзей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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