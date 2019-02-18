Во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори

Около трети учеников не имели своевременной вакцинации

Во Львовской области школьников массово вакцинируют от кори 2019-02-18T23:26:12+02:00 Запад Около трети учеников не имели своевременной вакцинации

Именно на Львовщине, где инфицированных больше всего – взялись массово прививать от кори школьников. Около трети учеников не имели своевременной вакцинации. А некоторые матери признаются – в свое время купили справки о прививках. Охотно теперь ведут детей на укол?

В медицинском кабинете Дублянской школы работает мобильная группа. Делают прививки от кори. Обязательные условия – письменное согласие родителей, осмотр врача и вывод – здоров.

В коридоре десяток невакцинированных. Младшие пришли с родителями. Все добровольно.

"Она не имела прививки, потому что когда мы пришли делать вакцинацию – не было вакцины. Если нужно – пусть колют", – говорит мама третьеклассницы Наталья Терлецкая.

С 850 учеников этой школы – треть не имеют прививки от кори. Убеждали родителей вакцинировать детей – дирекция и медики на родительских собраниях.

"Есть такие родители, которые не хотят вакцинировать, но это не в силу того, что они принципиальны, а в силу того, что ребенку по каким-то причинам нельзя этого делать", – объясняет директор Дублянской школы Оксана Мирон.

А в эту сельскую амбулаторию школьников на прививку педагоги ведут организованно. Невакцинированных детей из разных классов сегодня – десяток, всего в школе около ста. Свою 14-ти-летнюю дочь привела и директор школы. Потому что тоже в свое время не сделала ей прививки.

"Второй раз вакцинацию мы не проводили потому, что боялись в связи с тем, что были разговоры, что некачественная вакцина в то время была – это 2004-05 год. Сейчас вакцины качественные. Родители дают согласие на вакцинации", – говорит директор Давыдовской школы Руслана Лука.

В медучреждении говорят, после вспышки кори в области – появились и первые случаи признаний в фиктивной вакцинации.

"Есть такие, что приходят – есть все прививки, а на самом деле мама признается, что нету", – рассказывает главный врач Давыдовской амбулатории Ирина Игната.

Фиктивные справки – на совести родителей, – говорят чиновники, – и за них наказывать не будут. Главное, чтобы опомнились и таки сделали ребенку прививку. Уверяют: вакцины хватит всем.

"Мы начинаем развозки дополнительных доз в Львовскую область – до 70-ти тысяч вакцин от кори, паротира и краснухи производства Бельгии. Также имеются вакцины производства США – все вакцины качественные эффективные и безопасные", – говорит заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

За три недели на Львовщине планируют вакцинировать 50 000 детей. Надеются, так удастся остановить корь.

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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