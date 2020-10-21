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Во Львовской области во время ссоры сын убил собственную мать

21 октября, 12:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Во Львовской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей матери.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 20 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов в городе Новый Раздел обнаружили тело 75-летней местной жительницы без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На теле женщины полицейские обнаружили следы насильственной смерти, а именно – огнестрельные ранения в области шеи и живота.

Копы установили, что к убийству причастен 43-летний сын жертвы. Выяснилось, что около полуночи, во время бытового конфликта, мужчина произвел несколько выстрелов в мать из револьвера Флобера. От полученных ранений женщина скончалась.

Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что женщину, которая жестоко убила дочь под Харьковом, признали психически больной.

Также напомним, во Львовской области во время бытовой ссоры отец нанес ножевой удар своему сыну, в результате чего тот скончался до приезда медиков.

А в Одессе убили фармацевта. Подробности в видеосюжете:

Видео: Нацполиция

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убийство полиция мать сын выстрел револьвер Львовская область Западная Украина
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