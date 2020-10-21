Женщину, которая жестоко убила дочь под Харьковом, признали психически больной

В Харькове подозреваемая в убийстве 13-летней дочери Татьяна Пьянова прошла психиатрическую экспертизу. Суд признал ее больной и отправил на лечение.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет "Объектив".

По его словам, Пьянова страдает хроническим психическим заболеванием, что лишало ее возможности контролировать и осознавать свои действия.

Суд принял решение принудительно госпитализировать обвиняемую в медицинское учреждение со строгим наблюдением. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней. Это время подозреваемая будет находиться в Харьковском следственном изоляторе.

Чубенко также добавил, что причастность других лиц к преступлению не установили. Всего провели более 30 экспертиз.

Напомним, трагедия случилась в селе Подворки Харьковской области еще 30 апреля. В соцсетях появилась информация, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет.

Выяснилось, что женщина бегала с головой своей дочери Кристины. Мать девочки задержали – в суде Татьяна вела себя вызывающе и перебивала судью .

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