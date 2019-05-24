Во Львовской области легковушка врезалась в дерево: есть жертвы и пострадавшие

В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы









Во Львовской области, на трассе Ковель – Жовкв", произошло смертельное ДТП. 23 мая, около 16:25, в селе Горняк, что возле Червонограда, автомобиль Mercedes-Benz влетел в дерево. По предварительным данным, 59-летний водитель – местный житель, не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля, 26-летний житель города Сокаль, погиб на месте происшествия. Еще один пассажир, 58-летний житель Червонограда, умер в больнице. А 33-летний пассажир и водитель Mercedes в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали одного из пострадавших. По данному факту открыто уголовное производство, виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Напомним, недавно во Львове произошло ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на BMW врезался в рекламный щит. Из-за сильного удара металлическая конструкция упала и разбила машину.

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Ранее в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы.

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

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