Во Львовской области задержали опасную банду рэкетиров
Бандиты промышляли "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей
Банду вымогателей, которые, угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей, разоблачили сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области.
В частности, оперативники спецслужбы задержали в пригороде Львова одного из членов организованной группировки, который требовал с местного жителя 3,7 тыс. долларов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) УКУ, продолжаются следственные действия.
Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.
По предварительной информации, вымогатель будет арестован без права внесения залога.
Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения другим членам преступной группировки.
Напомним, недавно в Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов.
Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.
Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.
А во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.
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