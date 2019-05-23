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Во Львовской области задержали опасную банду рэкетиров

23 мая, 19:58

Бандиты промышляли "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей

Фото: СБУ

Банду вымогателей, которые, угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей, разоблачили сотрудники Управления СБ Украины во Львовской области.

В частности, оперативники спецслужбы задержали в пригороде Львова одного из членов организованной группировки, который требовал с местного жителя 3,7 тыс. долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 189 (вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) УКУ, продолжаются следственные действия.

Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По предварительной информации, вымогатель будет арестован без права внесения залога.
Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения другим членам преступной группировки.

Напомним, недавно в Закарпатской области разоблачили группу злоумышленников, которые, угрожая убийством и избиением, требовали от 34-летней жительницы Ужгорода 30 тыс. долларов.


Ранее мы писали, что в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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Тег Львов, банда, рэкет, вымогатели

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