Во Львовской области водитель под наркотиками попал в ДТП и потерял жену

Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в дерево, женщина погибла на месте

Во Львовской области местный житель под действием наркотиков сел за руль. Авто попало в ДТП, жена водителя погибла.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился в селе Лагодов. 27-летний водитель "Лады" не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. Его пассажирка, 32-летняя жена мужчины, скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Во время медицинского освидетельствования установлено, что мужчина управлял авто в состоянии наркотического опьянения.

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Теперь водителю грозит 5-10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Его уже задержали.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.