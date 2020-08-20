Во Львовской области врачи спасают 19-летнюю девушку от ботулизма

Во Львовской области 19-летняя девушка, которая попробовала вяленую рыбу, заболела смертельно опасной болезнью – ботулизмом.

Как сообщила врач Львовской областной больницы Наталья Тимко в своем Facebook, состояние пациентки – тяжелое.

"На следующий день возникла сухость во рту, нарушение зрения, потом нарушение глотания и дыхания. Сейчас ее спасают в Пустомытовской центральной районной больницы", - подчеркнула она.

Тимко напомнила, что ботулизм – это очень тяжелое инфекционное заболевание, которое как правило возникает у здоровых людей.

"При отравлении в первую очередь страдает нервная система. Возбудитель ботулизма – микроб … который выделяет сильный токсин, который является самым токсичным из всех известных бактериальных токсинов", - рассказала врач.

Медик напомнила также, что основной причиной заболевания являются продукты домашнего приготовления – овощные, грибные, мясные, рыбные консервы, соленая, вяленая и копченая рыба.

"Как правило, клинические проявления начинаются через 36 часов. Первыми симптомами являются общая слабость, головная боль, ощущение "тумана" или "сетки" перед глазами, двоение в глазах. Потом наступает паралич мышц языка, гортани, что может привести к смерти. Температура тела может быть нормальной или даже сниженной", – перечислила Тимко.

Ранее мы сообщали о первых признаках смертельно опасной болезни – ботулизма, знание которых поможет выиграть время и спасти жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от ботулизма, готовя домашнюю консервацию.

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